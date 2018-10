Koning in Londen: we zien u niet graag gaan

dinsdag 23 oktober 2018 , 22:00

STAATSBEZOEK

LONDEN (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn toespraak bij het staatsbanket in Buckingham Palace opnieuw gesproken over het verdriet dat Nederland heeft over het Britse besluit de Europese Unie te verlaten. Eerder dinsdag had hij tijdens een toespraak tot Britse parlementsleden hetzelfde gedaan.

,,Als Europeanen bedroeft het ons dat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de Europese Unie te verlaten. Wij zien u niet graag gaan, al respecteren wij uw beslissing volledig." De koning zei dat beide landen als natuurlijke bondgenoten elkaar ook na de brexit nog steeds nodig hebben.

Willem-Alexander noemde het staatsbezoek in persoonlijke woorden tot koningin Elizabeth heel bijzonder. ,,Mijn grootouders waren hier op staatsbezoek. Mijn ouders waren hier op staatsbezoek. En vandaag is het onze beurt. Dit alles binnen uw lange regeerperiode."

De koningin op haar beurt was gelukkig ,,oude vrienden bij haar thuis te verwelkomen". Er zijn maar weinig landen die kunnen bogen op een nauwere band, aldus Elizabeth.

Terug naar boven