'Ryanair roept vloerslapers op het matje'

dinsdag 23 oktober 2018 , 19:02

RYANAIR

DUBLIN (ANP) - Ryanair roept naar verluidt het Portugese cabinepersoneel op het matje, wegens het verspreiden van een nepfoto. Het personeel suggereerde daarop dat het de nacht op de vloer moest doorbrengen op de luchthaven van Malaga, toen een vlucht strandde door storm. De foto zorgde voor de nodige ophef.

Volgens critici toonde de foto aan hoe erbarmelijk de werkomstandigheden zijn bij de prijsvechter, omdat de crew niet naar hotels werd gestuurd en in een ruimte zonder bedden moest blijven.

De ophef komt op een voor Ryanair gevoelig moment omdat het in veel Europese landen in de clinch ligt met zijn personeel over arbeidsvoorwaarden. Ryanair verspreidde eerder een video waarop werd aangetoond dat de foto van de slapende crew in scène is gezet.

De fotovervalsers zouden nu verplicht zijn om een bijeenkomst in Dublin bij te wonen, zo meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief die aan de medewerkers zou zijn gestuurd. De bijeenkomst zou onderdeel zijn van de ,,tuchtprocedure" bij de prijsvechter.

