Koning: hechte band met VK blijft bestaan

dinsdag 23 oktober 2018 , 18:04

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag in een toespraak tot Britse parlementsleden in het paleis van Westminster namens Nederland verdriet uitgesproken over de brexit. ,,Het doet ons oprecht verdriet een nabije partner uit de Unie te zien vertrekken. Maar vanzelfsprekend respecteren wij volledig uw soevereine keuze", aldus de koning in de Royal Gallery van het parlementsgebouw, waar leden van Hoger- en Lagerhuis zich hadden verzameld. Ook premier Theresa May was aanwezig.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie betekende echter niet dat een einde komt aan de eeuwenoude onderlinge relaties. ,,De realiteit is dat onze band altijd blijft bestaan. Hoe hoog de golven met schuimkoppen ook gaan. Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke partner. Voor de Europese Unie. En voor ons als Uw directe North Sea Neighbour. Brexit is dan ook geen afscheid. Onze hechte, historische relatie blijft bestaan, zij het op een andere grondslag."

