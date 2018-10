Veiliger drinkwater in Europa stap dichterbij

dinsdag 23 oktober 2018 , 13:36

STRAATSBURG (ANP) - Iedereen in Europa moet toegang hebben tot schoon, veilig en betaalbaar kraanwater. Fonteintjes op straat en aanscherping van de normen voor schadelijke stoffen moeten daartoe bijdragen. Het Europees Parlement (300 tegen 98) gaf dinsdag zijn goedkeuring aan plannen die EU-commissaris Frans Timmermans in februari ontvouwde. Horecabedrijven worden daarin opgeroepen gratis kraanwater te serveren.

In Nederland en veel andere lidstaten is goed leidingwater voor vrijwel iedereen beschikbaar. Toch hebben veel Europeanen, bijvoorbeeld Roma in Centraal-Europa, geen toegang tot veilig drinkwater.

Aanpassing van de twintig jaar oude Drinkwaterrichtlijn moet het recht op drinkwater in de praktijk garanderen. In 2014 steunden ruim 1,6 miljoen Europeanen de zogenoemde Right2Water-campagne, waarna Brussel met een voorstel kwam. Dat moet ook het gebruik van plastic waterflessen terugdringen.

De regels voor leidingen en ander materiaal dat met drinkwater in contact komt moeten de komende jaren worden gelijkgetrokken. ,,Bedreigingen voor drinkwaterkwaliteit moet Europa eindelijk eens aanpakken bij de bron’’, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

De lidstaten moeten nog een standpunt innemen over de plannen.

