Roemeense president strijdt tegen corruptie eigen land

dinsdag 23 oktober 2018 , 12:50

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - ,,We zullen het ongelooflijk moeilijke gevecht tegen corruptie niet opgeven.'' Met die woorden probeerde de Roemeense president Klaus Iohannis in een debat in het Europees Parlement de zorgen over zijn land weg te nemen.

Het parlement hekelde eerder deze maand in een debat met de Roemeense premier Viorica Danila hervormingen die de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in gevaar brengen. In haar verweer sprak zij over 'politieke spelletjes' tegen Roemenië.

,,Jammer genoeg zijn er politici die niet begrijpen wat mensen van hen verwachten’’, aldus de president. ,,Ik ben vastberaden dat de democratie als overwinnaar uit de strijd komt.’’

Roemenië trad elf jaar geleden toe tot de EU en wordt volgend jaar voor het eerst roulerend voorzitter voor zes maanden. In mei wordt in de stad Sibiu een top gehouden waar spijkers met koppen moeten worden geslagen over de toekomst van de EU. ,,Die top zal een mijlpaal blijken voor onze Europese familie’’, aldus Iohannis.

