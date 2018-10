Koningspaar begint in Londen aan staatsbezoek

dinsdag 23 oktober 2018 , 4:30

LONDEN (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden dinsdagmiddag op Horse Guards Parade in het hartje van Londen door koningin Elizabeth verwelkomd aan het begin van hun korte staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het koningspaar wordt op weg naar het paradeterrein vergezeld door de Britse troonopvolger prins Charles en diens echtgenote Camilla, hertogin van Cornwall.

De eerste dag van het bezoek kent veel traditionele elementen. Zo legt de koning na de lunch in Buckingham Palace een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Westminster Abbey, heeft hij een ontmoeting met oppositieleider Jeremy Corbyn en houdt hij in de Royal Gallery van het paleis van Westminster een toespraak voor Britse parlementsleden. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket, waarvoor ook de in Londen wonende prinses Mabel is uitgenodigd. Willem-Alexander en de Queen zullen daar beiden het woord voeren.

Woensdag heeft het koningspaar, dat maandagavond in Londen aankwam, een ontmoeting met de zwaar belaagde Britse premier Theresa May. De eerste plannen voor het staatsbezoek zijn enkele jaren geleden al gemaakt, voordat er sprake was van een brexit-referendum en het daarop volgende besluit van de Britten om uit de Europese Unie te stappen.

Het laatste staatsbezoek was in 1982 en Londen en Den Haag vonden het tijd de onderlinge betrekkingen te versterken en te herbevestigen. Door de aanstaande brexit is die wens vergroot. Nederland wil de eeuwenoude handels- en veiligheidsrelatie met de 'overburen aan de Noordzee' behouden en waar mogelijk uitbouwen. Tijdens het staatsbezoek wordt daarom ook aandacht besteed aan militaire samenwerking, economie en innovatie.

