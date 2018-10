May vraagt dwarse partijgenoten steun

maandag 22 oktober 2018 , 22:59

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Bitse premier Theresa May heeft de dwarsliggende parlementariërs gevraagd haar te steunen in de beslissende fase van onderhandelingen met de Europese Unie over de uittreding. Ze zei maandagavond dat de brexit-besprekingen in de moeilijkste fase zijn beland, ook al is een akkoord dichtbij.

May, die binnen haar Conservatieve partij stevige kritiek kreeg over de gang van zaken in Brussel, had al aangegeven dat het afscheid van de EU voor 95 procent rond is. ,,Om ons nationaal belang te dienen, is het noodzakelijk de zenuwen in bedwang te houden in het laatste stadium van de onderhandelingen, het zwaarste van allemaal'', zei ze in haar toespraak.

Het grootste struikelblok is de terugkeer van een fysieke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland. Groot-Brittannië noch de EU wil die, maar overeenstemming over de voorwaarden is heel ver weg.

