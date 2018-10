May: brexit-deal voor 95 procent rond

maandag 22 oktober 2018 , 2:05

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (Belga) - De Britse premier Theresa May gaat maandag het Britse parlement toespreken over de brexit. Een deal met Europa is volgens haar voor 95 procent rond. Maar ondanks haar sussende woorden neemt volgens Britse media het ongenoegen binnen haar Conservative Party toe over de manier waarop de onderhandelingen verlopen. Sommige kranten speculeren een machtsgreep bij de conservatieven komende week.

Sinds de EU-top in Salzburg, enkele weken geleden, is er volgens May ,,heel wat vooruitgang" geboekt rond de thema's veiligheid, transport en diensten. Dat staat in haar toespraak die zondagavond werd vrijgegeven. De scheidingsfactuur zou zijn vastgelegd op ruim 44 miljard euro en er is een akkoord over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd.

Over de kwestie Ierland blijft de Britse premier fel tegen het Europese voorstel. Om een grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland te vermijden, stelt Europa voor dat Noord-Ierland de facto deel zou blijven uitmaken van de douane-unie en van de interne markt. Dit bedreigt echter de integriteit van Groot-Brittannië en is dus onbespreekbaar voor Londen.

Intussen neemt de druk op May vanuit haar eigen partij toe. Britse kranten verwachten dat de volgende dagen ,,de moeilijkste van haar premierschap worden". Zo zouden woensdagavond verschillende Conservatieven haar leiderspositie opnieuw ter discussie willen stellen.

