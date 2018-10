EU gaat onderhandelen over import rundvlees VS

vrijdag 19 oktober 2018 , 18:27

HANDELSOORLOG

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten geven de Europese Commissie toestemming om onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten over de export van hormoonvrij rundvlees. De twee economische machtsblokken hebben een langlopend conflict over de hoeveelheid vlees die de Amerikanen mogen invoeren in de EU.

Voor de invoer wereldwijd van hormoonvrij rundvlees in de EU geldt een maximum van 45.000 ton per jaar. Die totale hoeveelheid wordt niet verhoogd, maar de VS zouden een groter aandeel moeten kunnen leveren. Washington had twee jaar geleden gevraagd de afspraken opnieuw te bekijken. Het verbod op de import van met hormonen behandeld vlees blijft.

De stap past in het streven van beide partijen om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Sinds president Donald Trump deze zomer importheffingen op staal en aluminium invoerde en de EU tegenmaatregelen nam met heffingen op Amerikaanse producten, zijn de trans-Atlantische spanningen opgelopen. Onderhandelingen over het wederzijds verlagen van handelstarieven verlopen stroef.

Terug naar boven