Lambert van Nistelrooij (CDA) stopt na Europese verkiezingen als Europarlementariër

vrijdag 19 oktober 2018 , 16:23

DEN HAAG (PDC) - Lambert van Nistelrooij (CDA) heeft aangekondigd zich niet verkiesbaar te stellen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Hij laat op Twitter weten dat het tijd is voor de volgende generatie.

Van Nistelrooij hoopt bij zijn vertrek in mei 2019 15 jaar in het Europees Parlement te hebben gezeten. In die tijd hield hij zich veel bezig met regionale ontwikkeling en was hij een groot voorvechter van een sterke positie voor de regio's binnen de EU. Daarnaast was Van Nistelrooij actief op het gebied van de interne markt en consumentenbescherming. Ook was hij voor het Europees Parlement rapporteur bij het voorstel voor het Europees Investeringsfonds.

Bron: Twitter

