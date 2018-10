Minister: oplossing Britse burgers na brexit

vrijdag 19 oktober 2018 , 15:32

DEN HAAG (ANP) - Als er geen akkoord komt over de brexit, dan zal Nederland zorgen voor een fatsoenlijke oplossing voor de Britse burgers in Nederland. Die zijn over ruim vijf maanden geen burgers meer van de Europese Unie, en kunnen hier dan niet meer automatisch verblijven.

,,We laten deze mensen niet in de steek'', verzekert minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij hoopt nog steeds op een brexit-verdrag tussen de EU en Londen, waarin ook de rechten van de Britten in de EU worden geregeld. ,,Maar ook in een onverhoopt ‘no-deal’ scenario zullen wij zorgen voor een fatsoenlijke oplossing voor het verblijf van Britse burgers in ons land na 30 maart 2019'', aldus de bewindsman. Aan deze maatregelen wordt al gewerkt.

In Nederland zijn zo'n 45.000 Britten geregistreerd. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, aldus Blok. Zijn uitlatingen komen kort voor het staatsbezoek van het koningspaar volgende week aan het Verenigd Koninkrijk.

De minister vergezelt hen. Hij heeft met zijn Britse collega Jeremy Hunt een gesprek over onder meer de brexit. Daarbij zijn ook de belangen van de Nederlandse burgers in Groot-Brittannië een thema.

