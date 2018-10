Polen moet ontslag hoge rechters terugdraaien

vrijdag 19 oktober 2018 , 15:19

gewijzigd

© pixel2013

LUXEMBURG (ANP) - Polen moet de rechters van het hooggerechtshof die onlangs zijn ontslagen vanwege hun leeftijd hun positie teruggeven. Het EU-hof eist dat de uitvoering van een nieuwe Poolse wet waarin de pensioenleeftijd voor de rechters is verlaagd van 70 naar 65 jaar, wordt opgeschort tot het Europese Hof heeft gevonnist over de rechtmatigheid van die verlaging.

Het EU-hof gelast de schorsing van de wet met onmiddellijke ingang. ,,De beschikking van de vicepresident van het hof is met terugwerkende kracht van toepassing op de rechters van de Sąd Najwyższy, de hoogste rechterlijke instantie van Polen, die door deze bepalingen zijn getroffen'', aldus het vonnis. De wet trad op 3 april in werking.

De Europese Commissie had om de opschorting gevraagd toen ze in september naar het EU-hof stapte over de verlaging van de pensioenleeftijd. Daardoor worden 27 van de 72 rechters van het hoogste Poolse hof vervangen, inclusief de eerste voorzitter, Malgorzata Gersdorf. Volgens Brussel druist de wet in tegen de scheiding der machten en het principe dat rechters niet uit hun functie kunnen worden ontheven.

In december bracht de Europese Commissie al de zogenoemde artikel 7-procedure in stelling vanwege de politieke controle die de regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) uitoefent over de rechtspraak. Daardoor zou Warschau zijn stemrecht in Europese raden kunnen kwijtraken. Sindsdien is de Poolse minister van Europese Zaken Konrad Szymanski twee keer langdurig door zijn EU-collega's kritisch ondervraagd over de rechtsstaat in zijn land.

Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak (ENCJ) schorste Polen vorige maand als lid.

