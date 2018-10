Dijsselbloem vindt Italiaanse crisis anders dan Griekse

vrijdag 19 oktober 2018 , 7:40

ENGLEWOOD CLIFFS (ANP) - Als de spanningen rond de Italiaanse overheidsbegroting uitmonden in een financiële crisis, zal die wezenlijk anders zijn dan de Griekse schuldencrisis van een aantal jaren terug. Dat zegt voormalig Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in een interview met de Amerikaanse zender CNBC.

,,Gezien de wijze waarop Italiaanse banken en economie zijn georganiseerd, zal een crisis een implosie zijn, geen explosie'', zegt Dijsselbloem. Bij de Griekse schuldenproblematiek was er volgens hem een groot risico dat de crisis zou overslaan op de rest van de eurozone. In Italië is dat minder het geval, omdat het land ,,voor een groot deel zichzelf financiert''.

Zorgen om het huishoudboekje van Italië spelen weer op sinds de huidige, Eurosceptische regering het begrotingstekort harder wil laten oplopen dan het vorige kabinet de Europese Commissie had beloofd. Dat zou zorgen voor verder oplopende schulden, terwijl Rome al voor 130 procent van zijn bruto binnenlands product in het krijt staat. ,,Dat is best zorgelijk'', zegt Dijsselbloem. ,,Er komt een confrontatie, en ik denk dat de Commissie geen andere keuze heeft dan die aan te gaan.''

