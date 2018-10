Roep om aparte commissie WTO om handelsoorlog

vrijdag 19 oktober 2018 , 4:41

HANDELSOORLOG

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen dat een aparte geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het leven wordt geroepen. Die moet kijken naar de rechtmatigheid van de tegenmaatregelen van andere landen vanwege Amerikaanse importheffingen. Dat heeft een Amerikaanse functionaris aan persbureau Reuters laten weten.

Het zou gaan om maatregelen die de Europese Unie, China, Canada en Mexico hebben genomen, nadat de VS eerder dit jaar importtarieven invoerden van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Volgens het Witte Huis waren de invoerheffingen om veiligheidsredenen nodig.

Andere landen beschuldigen de VS juist van protectionisme. Volgens hen zijn de Amerikaanse tarieven in strijd met de regels van de WTO. Ook China en Europese landen willen dat er een commissie komt. Maar dan wel om te beoordelen of die staal- en aluminiumtarieven van de VS gerechtvaardigd waren.

