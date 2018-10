Rutte in Brussel: lever Saudiërs minder wapens

donderdag 18 oktober 2018 , 17:58

KHASHOGGI

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte heeft op de EU-top in Brussel andere lidstaten aangemoedigd minder wapens naar Saudi-Arabië te exporteren. De Tweede Kamer had hem opgeroepen daarop aan te dringen naar aanleiding van de verdwijning van de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi.

,,Nederland heeft al een zeer restrictief beleid wat betreft de export van wapens naar dit type landen'', aldus Rutte. Hij spoorde zijn collega’s aan een ,,vergelijkbaar restrictief wapenexportsysteem te introduceren’’. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk leveren veel wapens aan de Saudiërs.

,,Een verschrikkelijke zaak, een vreselijk dossier’’, zei Rutte over de vermoedelijke moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij sprak steun uit voor de verklaring van EU-buitenlandchef Mogherini, die heeft gevraagd om een onafhankelijk, grondig onderzoek. ,,Er moet helderheid komen.’’

Een bezoek van minister van Financiën Wopke Hoekstra aan Saudi-Arabië gaat niet door en de Nederlandse handelsmissie naar het land in december is ,,bevroren''. Over eventuele sancties en andere vervolgstappen wilde de premier niet speculeren. ,,We wachten het onderzoek af. ‘’

