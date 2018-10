Rome krijgt vier dagen voor uitleg begroting

vrijdag 19 oktober 2018 , 8:13

BRUSSEL/ROME (ANP) - De regering van Italië krijgt tot maandag 12 uur de tijd om haar ontwerpbegroting van 2019 toe te lichten. EU-commissarissen Pierre Moscovici (financiële zaken) en Valdis Dombrovskis (euro) schrijven dit in een brief aan minister van Financiën Giovanni Tria. De maandagnacht bij de Europese Commissie ingeleverde cijfers ,,zijn een bron van ernstige zorg'' en ,,wijzen op een aanzienlijke afwijking van de EU-begrotingsregels''.

De commissarissen wijzen erop dat Rome de overheidsuitgaven wil opvoeren met 2,7 procent terwijl pas op de plaats was afgesproken. Ook zullen de plannen niet leiden tot de beoogde afname van de staatsschuld van 130 procent van het bruto binnenlands product. Ten slotte wil de commissie weten met welke argumenten de regering de afkeuring van de conceptbegroting door het Italiaanse Parlementaire Begrotingsbureau (PBO) negeert.

De commissie houdt het toezicht op de begrotingen van de negentien eurolanden en kan eisen dat cijfers worden aanpast. Ook kan ze een ontwerpbegroting formeel verwerpen. In de brief vragen de commissarissen om ,,een constructieve dialoog''.

Rome wil volgend jaar 37 miljard euro meer uitgeven. Het begrotingstekort stijgt naar 2,4 procent terwijl met de vorige regering 0,8 procent was afgesproken.

Er is de afgelopen jaren door andere eurolanden kritiek geuit over de soepele houding van de commissie jegens Italië. Na afloop van een Eurotop in Brussel donderdag zei commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat de Italianen met dezelfde ,,strengheid en souplesse'' als alle andere eurolanden worden beoordeeld. Ook Spanje, Portugal, Frankrijk en België kunnen een brief verwachten waarin de commissie om opheldering over hun begroting vraagt. Volgens de Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het ,,van de pot gerukt'' dat België in dat rijtje staat, zei hij op de radio.

