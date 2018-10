Brussel vraagt Rome om 'meer informatie' begroting

donderdag 18 oktober 2018 , 15:57

BRUSSEL/ROME (ANP) - Europees Commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) wil meer 'informatie' van de Italiaanse regering over haar ontwerpbegroting van 2019. De Fransman is in Rome met een brief waarin de commissie haar zorgen uit over de maandagnacht in Brussel ingeleverde cijfers. Het concept voorziet in een begrotingstekort van 2,4 procent terwijl met de vorige regering 0,8 procent was afgesproken.

De commissie houdt het toezicht op de begrotingen van de negentien eurolanden en kan eisen dat de cijfers worden aanpast als een land zich niet aan de afspraken houdt. Volgens de procedures heeft de commissie een week tijd om 'informatie' te vragen aan een lidstaat. Brussel kan de begroting formeel verwerpen.

Er is de afgelopen jaren door andere eurolanden kritiek geuit over de soepele houding van de commissie jegens Italië. Het land heeft een torenhoge staatsschuld. Desondanks wil Rome volgend jaar 37 miljard euro meer uitgeven.

Premier Mark Rutte bracht donderdag in Brussel in een ontmoeting zijn zorgen over aan zijn Italiaanse ambtsgenoot Giuseppe Conte.

