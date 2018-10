Rob Jetten (D66): EU-lidmaatschap moet in de Grondwet

donderdag 18 oktober 2018 , 11:48

Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - Het lidmaatschap van de Europese Unie moet verankerd zijn in de Grondwet. Dat stelde fractievoorzitter Rob Jetten (D66) woensdag in een rede bij het Britse parlement. D66 ziet het EU-lidmaatschap als het belangrijkste constitutionele bouwwerk waar Nederland op rust. Volgens Jetten hoort de Europese Unie daarom in de Nederlandse Grondwet thuis.

D66 werkt momenteel aan een voorstel om de Grondwet op dit punt te wijzigen. Een belangrijk argument van Jetten is de zware herzieningsprocedure. Als het EU-lidmaatschap in de Grondwet staat, zijn twee lezingen, tussentijdse verkiezingen en een tweederde meerderheid nodig om uit de EU te kunnen stappen. Zo kan het EU-lidmaatschap niet op de tocht komen te staan door een referendum, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurde.

Het voorstel van D66 is niet helemaal nieuw. In het vorige week gepubliceerde Proeve van een verbeterde Grondwet betoogt jurist Huub Linthorst hetzelfde. Het voorstel valt niet bij iedereen in politiek Den Haag in goede aarde. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemde het voorstel van Jetten 'antidemocratisch'.

Bron: D66, Algemeen Dagblad

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven