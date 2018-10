Kredietverzekeraar: No-dealbrexit kost Nederland miljarden

donderdag 18 oktober 2018 , 11:35

Bron: European Commission

DEN BOSCH (ANP) - Nederland hoort bij de grootste exportverliezers bij een 'no-dealbrexit'. Als het vertrek van de Britten uit de Europese Unie komende maanden uitdraait op een harde brexit, kost dat ons land alleen al volgend jaar 4 miljard euro aan export. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Duitsland zou met een exportdaling van 8 miljard euro in 2019 de grootste verliezer zijn. Na Nederland volgen dan België en Frankrijk met 3 miljard euro minder uitvoer. De onderzoekers gaan er in hun berekeningen onder meer vanuit dat de wisselkoers van het Britse pond bij het uitblijven van een goed akkoord flink onderuit zal gaan.

Groot-Brittannië en Brussel zijn er nog altijd niet uit, vandaar dat er de laatste tijd meer organisaties met waarschuwingen komen over hoe schadelijk een no-dealbrexit zou zijn. De 27 EU-leiders gaven hun brexitonderhandelaar Michel Barnier woensdag nog meer tijd om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te bereiken over de scheiding en toekomstige relatie met de EU. Op een speciale 'brexittop' in Brussel wist de Fransman de 27 leiders te overtuigen dat een deal met kalmte en geduld mogelijk is maar dat de tijd nog niet helemaal rijp is.

