Rutte: brexitakkoord mag niet schadelijk zijn

woensdag 17 oktober 2018 , 23:49

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte blijft ,,gematigd optimistisch’’ dat de EU en het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk toch een akkoord kunnen bereiken over de scheidingsakte. Maar een akkoord mag niet leiden tot schade voor de burgers, de boeren en de bedrijven die wel in de EU blijven, aldus de minister-president na afloop van een ‘brexittop’ in Brussel die hij ,,nuttig'' noemde.

De 27 EU-leiders werden tijdens een werkdiner bijgepraat door EU-onderhandelaar Michel Barnier. Volgens hem is er onvoldoende voortgang bereikt in de onderhandelingen om al een deal te kunnen afronden. Vooral de kwestie van de grens tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland blijft een probleem na de brexit. ,,Op dat punt moet echt verder worden gewerkt. Er moet aan verschillende knoppen worden gedraaid'', zei Rutte.

De leiders hebben de Europese Commissie wel gevraagd de voorbereidingen op een 'no-dealbrexit', voor als er geen akkoord komt, op te voeren.

