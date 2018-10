Barnier krijgt meer tijd voor brexitakkoord

woensdag 17 oktober 2018 , 22:48

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-leiders geven hun brexitonderhandelaar Michel Barnier meer tijd om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te bereiken over de scheiding en toekomstige relatie met de Europese Unie. Op een speciale 'brexittop' in Brussel wist de Fransman de 27 te overtuigen dat een deal met kalmte en geduld mogelijk is maar dat de tijd nog niet helemaal rijp is.

Zodra Barnier meldt dat volgens hem een ,,beslissende vooruitgang'' is geboekt, zal een speciale top bijeen worden geroepen om de deal op het hoogste niveau met de Britse premier Theresa May af te timmeren. Die top zal naar verwachting niet al in november plaatsvinden.

Terug naar boven