Brexit: Rutte wil May compliment geven

woensdag 17 oktober 2018 , 18:50

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte wil de Britse premier Theresa May complimenteren met hoe ver de onderhandelaars over de brexit zijn gekomen. Volgens hem verwacht niemand dat de EU en het Verenigd Koninkrijk er woensdagavond ,,helemaal uit zullen komen'' vanwege de impasse rond de Ierse grens. ,,Maar het goede nieuws is dat EU-onderhandelaar Michel Barnier samen met de Britten veel problemen heeft weten weg te tikken''.

De minister-president zei dit voor het begin van een 'brexittop' in Brussel. Aanvankelijk was de hoop dat de 27 EU-leiders woensdagavond groen licht konden geven voor een speciale bijeenkomst half november om een deal over de scheiding van en de toekomstige relatie met de Britten op het hoogste niveau af te timmeren. Die vervloog dit weekend toen de onderhandelingen vastliepen.

,,Het gaat nu nog vooral om hoe we kunnen voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland'', aldus Rutte. Hij denkt dat een akkoord ,,binnen de komende weken'' mogelijk is. Er wordt op de EU-top niet onderhandeld met May, die voor het werkdiner waar ze niet bij mag zijn haar visie toelicht.

,,Vanavond is haalbaar dat we in een goede sfeer vaststellen dat er grote vooruitgang is geboekt, maar dat er nog een serieus probleem ligt dat we niet vanavond gaan oplossen'', besloot Rutte.

