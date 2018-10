May: iedereen wil een akkoord

woensdag 17 oktober 2018 , 18:13

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Theresa May hoopt dat ze op de top in Brussel vooruitgang kan boeken om een akkoord over de voorwaarden voor de brexit te bereiken. ,,Iedereen wil een deal'', zei May bij aankomst in het gebouw waar ze haar collega’s aan het begin van de avond spreekt. ,,Dat is ook in het belang van de EU.''

Over de meeste onderwerpen is overeenstemming, maar over de Ierse grenskwestie zijn nog verschillen van mening, aldus May. Volgens de premier is de afgelopen maand aanzienlijke vooruitgang geboekt. ,,De teams hebben heel hard gewerkt. Een deal is haalbaar, het is nu tijd dat te bereiken door de komende dagen en weken intensief te werken.’’

EU-onderhandelaar Michel Barnier praat de 27 andere regeringsleiders tijdens het diner bij over de stand van zaken. Hij zei dinsdag nog enkele weken nodig te hebben.

