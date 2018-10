Kamerleden adviseren Rutte voor aanvang Europese Top

woensdag 17 oktober 2018 , 15:31

Bron: Europese Unie

DEN HAAG (PDC) - De Brexit, de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, migratie en de banken-unie: dit waren de belangrijkste onderwerpen die werden besproken tijdens het Tweede Kamerdebat voor aanvang van de Europese Top 17 en 18 oktober. De regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten nemen hier traditioneel aan deel.

Wat de Brexit betreft zijn Tweede Kamerleden benieuwd wat Nederland nu kan verwachten. Stieneke van der Graaf (CU) vraagt zich af wat de effecten zullen zijn voor Nederlandse vissers. Anne Mulder (VVD) vindt dat ondernemers zo goed mogelijk voorbereid moeten zijn. Het kabinet vindt dat de Brexit niet mag leiden tot een hogere EU-bijdrage voor Nederland.

Er werden meerdere moties ingediend over de verdwijning en moord op journalist Jamal Khashoggi. Een motie van Bram van Oijk (GL) over het stoppen van leveren van wapens aan Saoedi-Arabië werd aangenomen, evenals een motie van Pieter Omtzigt (CDA) om een onderzoek te starten naar de gebeurtenis. Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) haar aankomende handelsmissie naar Saoedie-Arabië moet afzeggen.

De Kamer heeft het ook gehad over de Europese afspraken omtrent migratie. Er ligt een plan klaar voor zogenoemde 'ontschepingsplatforms', waar migraten in Noord-Afrika uitsluitsel moeten krijgen over hun kansen op asiel in Europa. Volgens Chris Stoffer (SGP) en Asscher (PvdA) lijkt er weinig met de plannen te gebeuren. Verschillende Kamerleden hebben daarnaast hun twijfels over het Global Pact for Migration van de Verenigde Naties dat in december moet worden ondertekend.

Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD) dienden een motie in over de Italiaanse begroting. Volgens hen is de begroting onverantwoord, en zouden de leden van de Europese bankenunie hier niet de dupe van moeten worden. Volgens Mark Rutte is het aan de Europese Commissie om met maatregelen te komen.

Bron: Tweede Kamer

Terug naar boven