Kamer: geen Europese wapens meer naar Saudiërs

woensdag 17 oktober 2018 , 14:55

DEN HAAG (ANP) - De landen van de Europese Unie moeten geen wapens meer verkopen aan Saudi-Arabië, vindt de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte moet daar op de aanstaande Europese top bij de andere EU-lidstaten op aandringen.

Nu alles erop wijst dat de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi tijdens zijn ondervraging in het Saudische consulaat in Istanbul is vermoord, is de maat voor de Kamer vol. De Kamer brengt in herinnering dat het Arabische koninkrijk de mensenrechten op grote schaal schendt.

De wapens die Saudi-Arabië in Europa koopt, gebruikt het land onder meer om een bloedige oorlog te voeren in Jemen. Toch gaan de wapenleveranties van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje aan de Saudiërs ,,onverminderd door'', klaagde GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. Bijna de hele Kamer, op VVD, SGP en Forum voor Democratie na, ziet dat net zo. Nederland levert al bijna geen militair materieel meer aan Saudi-Arabië.

De Kamer wil ook dat Rutte op de komende EU-top voorstelt samen uit te spreken dat er een ,,onafhankelijk en diepgaand onderzoek'' moet komen naar de verdwijning van Khashoggi. Dat onderzoek zou bijvoorbeeld door de Verenigde Naties kunnen worden uitgevoerd.

