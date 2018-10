EU-leiders draven van ene naar andere top

woensdag 17 oktober 2018 , 4:00

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders houden woensdag en donderdag in Brussel hun jaarlijkse najaarstop, die eigenlijk uit drie toppen bestaat. Bij twee ervan, over de brexit en de euro, is de Britse premier Theresa May niet welkom. Als het vogeltje in een koekoeksklok zal ze op gezette tijden verschijnen en verdwijnen.

Dat ritueel begint woensdag op de brexittop. Om 19.00 uur schuiven de leiders van de 27 landen die in de EU blijven voor een werkdiner aan om te overleggen over de vastgelopen onderhandelingen over de scheiding van het Verenigd Koninkrijk. EU-onderhandelaar Michel Barnier zal waarschijnlijk vragen hem nog enkele weken de tijd te geven om tot een akkoord te komen.

May mag niet mee-eten, maar wel in een korte meeting ervoor haar visie op de brexit toelichten.

Donderdag om 09.30 uur begint de ‘gewone’ top, met alle 28. Migratie en interne veiligheid zijn de hoofdpunten. Op verzoek van onder meer Nederland komen sanctiemaatregelen tegen personen of organisaties die betrokken zijn bij een cyberaanval aan de orde.

Om 13.00 uur begint de eurotop, zonder May. De 27 praten over versterking van de Economische en Monetaire Unie. Om half vier staan persconferenties gepland.

Premier Mark Rutte en zijn collega's gaan daarna nog niet naar huis. Om half acht ontvangen ze leiders uit Azië, waarna een galadiner bij de Belgische koning Filip volgt. Vrijdag zijn er verschillende werksessies op de EU-Aziëtop.

