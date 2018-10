Google past Android-beleid aan na boete

dinsdag 16 oktober 2018 , 19:02

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google gaat telefoonmakers in Europa geld vragen voor het installeren van Google apps zonder dat ze ook de Google zoek-app of Googles browser Chrome op hun telefoons zetten. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd om aan eisen van de Europese Commissie te voldoen. Die had Google in juli een boete van ruim 4,3 miljard dollar opgelegd omdat Google zijn marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android had misbruikt.

Google stond het gebruikers van Android niet toe een eigen versie van het besturingssysteem te maken als ze ook telefoons met Android en Googles apps, waaronder de Play Store, wilden maken. Dat mag nu wel.

Ook mag er dus voor gekozen worden om wel de andere Google-apps, maar niet de zoekapp of Chrome te installeren. Dat kost dan wel geld, want Google zegt de inkomsten van de zoekopdrachten te gebruiken om Android gratis te houden. Ten slotte komen er aparte licenties voor de zoekapp en Chrome.

