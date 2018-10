Juncker: 'Tirades als Brussel tekort Italië goedkeurt'

dinsdag 16 oktober 2018 , 18:06

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zal van 'bepaalde EU-lidstaten' de wind van voren krijgen als ze het Italiaanse begrotingstekort van 2,4 procent voor 2019 zou goedkeuren. Volgens voorzitter Jean-Claude Juncker zijn dan ,,scheldtirades'' het gevolg. ,,Mijn commissie en ikzelf worden er door verscheidene Europese regeringen van beticht dat we te flexibel zijn geweest met Italië.''

De Luxemburger zei dit dinsdag tijdens een groepsinterview met Italiaanse media. Rome heeft zijn ontwerpbegroting maandag ingeleverd bij de commissie, die volgende maand met een formele opinie komt over alle conceptbegrotingen van de eurolanden.

De commissie heeft twee weken om de Italiaanse cijfers af te keuren en om een nieuwe begroting te vragen als dat nodig is, zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) in Brussel. ,,Het lijkt erop dat de begroting aanzienlijk afwijkt van de Europese begrotingsregels.'' Met de vorige regering was een begrotingstekort van 0,8 procent afgesproken.

