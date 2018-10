Barnier: meer tijd nodig voor brexitakkoord

dinsdag 16 oktober 2018 , 15:01

LUXEMBURG (ANP) - De EU heeft meer tijd nodig om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te kunnen sluiten over de brexit. ,,We gaan de komende weken kalm en serieus de tijd nemen om de beslissende vooruitgang die wij in de onderhandelingen nodig hebben te bereiken’’, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier bij aankomst in Luxemburg. Daar praat hij de EU-ministers bij over de ontwikkelingen in de naderende scheiding van de Britten.

,,We hebben de afgelopen weken en dagen met de Britse autoriteiten hard gewerkt om een breed akkoord te vinden voor een ordentelijk vertrek. Maar we zijn er nog niet. Enkele onderwerpen, waaronder de grenskwestie in Ierland, zijn nog open.’’

De leiders van de 27 landen die in de EU blijven bespreken woensdagavond op basis van het advies van Barnier op een top in Brussel welke stappen ze nu moeten zetten. Dit weekend bleef een gehoopte doorbraak in de onderhandelingen uit. Volgens EU-president Donald Tusk is een akkoordloze brexit ,,waarschijnlijker dan ooit’’.

