Macron heeft nieuw kabinet rond

dinsdag 16 oktober 2018 , 10:38

Bron: flickr/World Economic Forum

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn nieuwe kabinet rond. Dinsdag presenteerde hij zijn ministersploeg, later dan verwacht. De herschikking is een poging om zijn regering te stabiliseren en de hervormingsplannen nieuw leven in te blazen.

De regering wordt opnieuw geleid door premier Édouard Philippe. De meest in het oog springende benoeming is die van de leider van regeringspartij La République en Marche (LREM), Christophe Castaner, op de gevoelige post van minister van Binnenlandse Zaken. Hij volgt Gérard Collomb op.

Door Castaner naar Binnenlandse Zaken door te schuiven, heeft Macron een trouwe bondgenoot beloond met een hoge functie, terwijl hij tevens een vertrouweling houdt op deze gevoelige post.

Minister van Financiën Bruno Le Maire, die zich heeft ingespannen voor Macrons hervormingsplannen voor de eurozone, en minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian behouden hun post.

De Franse leider zou de herschikking van de regering vorige week al bekendmaken, maar Macron zei dat hij meer tijd wilde nemen om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen werden genomen. Een functionaris van Macrons kantoor omschreef het nieuwe kabinet als ,,dynamisch''.

De meeste nieuwe benoemingen betreffen relatief minder prominente posities, waaronder de nieuwe minister van Landbouw (Didier Guillaume), minister van Cultuur (Franck Riester) en de minister voor Overzeese gebiedsdelen (Jacqueline Gourault).

Terug naar boven