Nederland voorbereid op alle brexitscenario's

dinsdag 16 oktober 2018 , 9:55

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - Of er nu een akkoord komt over de brexit of niet, Nederland bereidt zich voor op beide scenario’s. ,,Het kan nog steeds twee kanten op gaan’’, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in Luxemburg, waar EU-onderhandelaar Michel Barnier de EU-ministers bijpraat over de stand van zaken.

Volgens EU-president Donald Tusk is een akkoordloze brexit ,,waarschijnlijker dan ooit’’. Blok weet niet of het moeilijker is geworden. ,,Het is politiek ingewikkeld. Dat het moeilijke onderhandelingen zouden worden, wisten we vanaf het begin. Er zijn heel grote belangen mee gemoeid, ook voor Nederland. Een goede overeenkomst is van groot belang.’’

,,Maar we bereiden ons ook voor op een negatieve uitkomst'', aldus de bewindsman. ,,Mensen die ermee te maken hebben, moeten ook rekening houden met een no deal.’’

EU-commissaris Frans Timmermans sprak van ,,extreem ingewikkelde onderhandelingen. Maar ik merk aan alle kanten dat er een goede wil is om tot een oplossing te komen.’’

