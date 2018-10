Kabinet Italië keurt eigen begroting goed

maandag 15 oktober 2018 , 22:44

ROME (ANP/DPA/RTR) - Het Italiaanse kabinet heeft maandag de eigen begroting voor 2019 goedgekeurd, zo deelde premier Giuseppe Conte mee. Het document wordt nu naar Brussel gestuurd waar de Europese Commissie zich erover zal buigen. Conte vertelde verslaggevers dat de begroting ,,onze beloften nakomt en tegelijkertijd de openbare rekeningen op orde houdt".

De coalitieregering van de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) wil op grote schaal geld pompen in de economie om deze vlot te trekken. Daarvoor moet Rome zich nog verder in de schulden steken. Dit is fel omstreden omdat de Italiaanse staat al een buitensporig grote schuldenlast heeft. Die heeft een omvang van circa 133 procent van het bruto binnenlands product (Nederland bijna 57 procent). De EU dringt er al jaren op aan dat Rome zijn schuldenberg kleiner maakt.

