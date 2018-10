Werkgevers blij met verlaging winstbelasting

maandag 15 oktober 2018 , 21:11

DIVIDENDBELASTING

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het geld dat vrijkomt doordat de dividendbelasting niet wordt geschrapt, ten goede komt aan het bedrijfsleven. ,,Dat is niet meer dan terecht, omdat per saldo de lasten voor ondernemers nog steeds stijgen. Terwijl zij juist ruimte nodig hebben om te investeren”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Het kabinet kwam maandag met een pakket aan fiscale maatregelen als alternatief voor de plannen rondom het afschaffen van de dividendbelasting. Zo wordt onder meer de winstbelasting nog verder verlaagd. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt het tarief uiteindelijk 15 procent. Voor grote bedrijven geldt straks een tarief van 20,5 procent.

Volgens VNO-NCW is de verlaging van het hoge tarief hard nodig ,,gezien de internationale concurrentieslag om bedrijven en in het licht van de brexit". De organisatie houdt echter zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. ,,Hoofdkantoren zijn van essentieel belang voor de totale Nederlandse economie. Nederland zal hard moeten blijven knokken om deze bedrijven aan te trekken en te behouden."

