Tusk acht brexit zonder akkoord waarschijnlijker dan ooit

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het scenario dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zonder een akkoord over de scheiding en de toekomst is ,,waarschijnlijker dan ooit.'' Dat schrijft EU-president Donald Tusk in zijn uitnodiging aan de EU-leiders voor een top woensdag en donderdag in Brussel.

,,De zaken zijn zoals het er nu voorstaat ingewikkelder dan sommigen wellicht hadden verwacht. We moeten hoe dan ook hoopvol en vastbesloten blijven, want beide kanten zijn welwillend. Tegelijk moeten we verantwoordelijk zijn en ons voorbereiden op een 'no-deal'-scenario, dat waarschijnlijker dan ooit is'', aldus Tusk in zijn brief.

Woensdagavond komen de leiders van de 27 EU-lidstaten bijeen om te bespreken hoe het verder moet met de onderhandelingen met de Britten. Tusk heeft premier Theresa May, die bij die discussie niet aanwezig mag zijn, uitgenodigd om haar visie op de toestand te geven.

Welke volgende stappen de EU gaat zetten bepalen de leiders op basis van advies van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier, die de 27 woensdag tijdens het werkdiner op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen. Ook zal de Europese Commissie, die al bezig is met de juridische voorbereidingen voor het geval Londen en Brussel geen overeenkomst kunnen sluiten, toelichten hoe het daarmee staat.

Tusk schrijft dat dit alles de EU niet mag wegleiden van alle inspanningen om de best mogelijke overeenkomst voor allen te bereiken. ,,Dat moet onze instelling zijn. Laten we niet opgeven.''

