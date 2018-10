Rutte niet positiever over brexitdeal

maandag 15 oktober 2018 , 19:51

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte is sinds vorige week ,,niet positiever" geworden over de brexitonderhandlingen. ,,We hadden gehoopt dat er gisteren een doorbraak zou worden bereikt, maar dat is niet gelukt", zei hij tijdens het bezoek van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Dat land is dit halfjaar tijdelijk voorzitter van de EU.

Rutte noemde de speech van de Britse premier Theresa May in het Lagerhuis eerder op de dag over de brexit ,,behulpzaam". Ze heeft volgens hem nog eens heel duidelijk haar positie uiteengezet en zich positief getoond over de mogelijkheden om er deze week uit te komen. Later deze week is er nog een Europese top.

Vorige week toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Torentje was zei Rutte ,,heel voorzichtig optimistisch" te zijn. Daar is niks in veranderd, aldus de premier. ,,De partijen zijn elkaar behoorlijk genaderd, maar er zijn nog wel een paar lastige zaken op te lossen."

