'AFM heeft versterking nodig na brexit'

maandag 15 oktober 2018 , 19:18

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft ongeveer 10 procent meer personeel nodig om het extra werk aan te kunnen vanwege de brexit. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De financiële waakhond heeft zijn handen vol aan vestigingsverzoeken van Britse bedrijven. Amsterdam is een van de Europese steden die in trek zijn bij bedrijven die een kantoor op het Europese vasteland willen vanwege de brexit. Momenteel hebben ruim twintig handelsbedrijven een aanvraag ingediend voor de benodigde papieren in Amsterdam.

De AFM heeft nu ongeveer 650 medewerkers met een budget van zo'n 100 miljoen euro. De toezichthouder wilde niet op details ingaan tegenover Reuters, maar een woordvoerder zei wel dat er in het geval van een brexit extra geld nodig is. Londen is momenteel hét financiële centrum van Europa. De Britse tegenhanger van de AFM, de FCA, heeft 3400 medewerkers.

Terug naar boven