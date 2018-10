May: patstelling over Ierse grens frustrerend

maandag 15 oktober 2018 , 17:50

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De patstelling rond de Ierse grens mag een definitief akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie niet in de weg staan. Dat zei de Britse premier Theresa May, die tegenover het Lagerhuis haar frustratie uitsprak over dat hoofdpijndossier in de onderhandelingen. Ze benadrukte nog steeds van mening te zijn dat een deal met Brussel haalbaar is.

De grenskwestie geldt als een van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen over de brexit. Beide partijen willen voorkomen dat een zogeheten harde grens, met grensposten en controles, ontstaat tussen de Republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland.

May noemt het frustrerend dat ,,bijna alle overgebleven twistpunten'' in de onderhandelingen betrekking hebben op iets waarvan beide partijen ,,hopen dat het nooit zal plaatsvinden, of hooguit tijdelijk zal zijn''. Ze herhaalde niet te zullen instemmen met een scenario waarin Noord-Ierland een andere status krijgt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

