65 miljoen voor adviesmissie EU in Irak

LUXEMBURG (ANP) - De Europese missie om Irak te adviseren op het terrein van politie en justitie is verlengd tot april 2020. Voor die periode is het budget 64,8 miljoen euro, besloten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Luxemburg.

De vorig jaar gestarte missie in Bagdad heeft als doel de Irakezen te helpen bij de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad. Het gaat onder meer om het organiseren van grensbewaking en de aanpak van witwassen en de illegale handel in cultureel erfgoed. In het eerste jaar was 14 miljoen euro beschikbaar voor de missie.

De EU-missie onder leiding van de Duitser Markus Ritter werkt nauw samen met de NAVO-trainingsmissie in Irak. Zijn team telt 52 leden.

