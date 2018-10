Oostenrijkse premier komt langs bij Rutte

maandag 15 oktober 2018 , 3:30

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz komt aan het eind van maandagmiddag langs bij premier Mark Rutte. Dat gebeurt in de aanloop naar de Europese top later deze week. Oostenrijk is op dit moment roulerend voorzitter van de EU.

Op de agenda staan onder meer de brexit en migratie. De strijd tegen illegale migratie is een van de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap. Kurz van de conservatieve Österreichische Volkspartei (ÖVP) zit in een coalitie met de rechts-populistische FPÖ.

Sinds vorige week zijn er voorzichtig positieve geluiden te horen over de onderhandelingen over de brexit. Maar zondagavond werd duidelijk dat er nog geen akkoord is. Er is onder meer nog geen oplossing voor de Ierse grenskwestie. Kurz zei in september dat alles in het werk moet worden gesteld om een harde brexit, dus zonder een overeenkomst tussen Brussel en Londen, te voorkomen.

Rutte en Kurz zijn het over veel zaken eens. De EU moet zich volgens hen richten op de grote onderwerpen waarvoor een gemeenschappelijke oplossing nodig is. De 32-jarige bondskanselier is anders dan Rutte geen voorstander van herverdeling van vluchtelingen.

