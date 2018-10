Onderhandelaars: nog geen akkoord over brexit

zondag 14 oktober 2018 , 19:17

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De ambassadeurs van 27 EU-leden minus Groot-Brittannië hebben te horen gekregen dat er zondag nog geen witte rook komt over een brexit-akkoord. EU-officials spreken daarmee een eerder bericht tegen dat de brexit-onderhandelaars zondag een akkoord zouden hebben bereikt over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. De website Politico meldde dat op basis van informatie van drie EU-diplomaten.

De drie bevestigden op voorwaarde van anonimiteit dat er een overeenkomst zou liggen over het vertrek van de Britten. Senior EU-onderhandelaars ontkenden dat er een akkoord is en vertelden ook dat er zondagavond nog geen groen licht komt.

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen bijeen voor een top. Dan zal de Britse premier Theresa May proberen om een deal met Brussel over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie definitief te maken. Die overeenkomst moet dan in maart 2019 ingaan.

