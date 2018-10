Juncker: Orbán hoort niet meer thuis in EVP

vrijdag 12 oktober 2018 , 20:04

BRUSSEL (ANP/DPA) - Jean-Claude Juncker vindt dat de Hongaarse premier Viktor Orbán niet meer thuishoort in de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. De voorzitter van de Europese Commissie zegt tegen de Franse krant Le Monde dat hij Orbán dat vorige maand ook duidelijk heeft gemaakt.

De regering van Orbán, die zijn land wil omvormen tot een ,,illiberale democratie'' ligt al geruime tijd onder vuur in Brussel. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde in september voor het activeren van de zwaarste strafprocedure tegen Hongarije. Het parlement vindt dat de ontwikkelingen in het voormalige Oostblokland de Europese waarden bedreigen.

Ook Juncker oordeelt streng over de Hongaarse leider. ,,Meneer Orbán heeft geen plaats meer in de EVP'', zegt de voormalige premier van Luxemburg, die zelf een christendemocraat is. De uitspraken van Orbán zijn volgens Juncker strijdig met de christendemocratische waarden van de ,,EVP-familie'', waar de Fidesz-partij van de Hongaarse leider bij is aangesloten.

