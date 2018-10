Brussel wil einde aan grenscontroles Schengen

vrijdag 12 oktober 2018 , 13:17

Bron: Frontex

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Commissie wil dat Duitsland en Oostenrijk hun grenscontroles beëindigen. Volgens EU-commissaris Dimitris Avramopoulos moeten Europese burgers zich vrij voelen om zonder identiteitschecks te kunnen reizen in de zogenoemde Schengenzone. ,,We moeten niet teruggaan naar het verleden", zei hij bij een vergadering in Luxemburg van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken.

Binnen Schengen, dat bestaat uit het grondgebied van 23 van de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, mag de identiteit van reizigers in principe niet meer gecontroleerd worden. In verband met de vluchtelingencrisis is een uitzonderingsregel ingesteld, die op 11 november afloopt voor Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Oostenrijk heeft in Brussel gevraagd om verlenging van de tijdelijke grenscontroles. Ook Duitsland wil ermee doorgaan, omdat volgens minister Horst Seehofer nog steeds asielzoekers van de ene naar de andere lidstaat reizen.

