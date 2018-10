Europa wil personen straffen na cyberaanval

vrijdag 12 oktober 2018 , 12:55

© Europese Unie, 2015

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - De EU moet snel sancties kunnen opleggen aan personen of organisaties die betrokken zijn bij een cyberaanval. De EU-regeringsleiders geven volgende week tijdens een top in Brussel opdracht deze aanscherping juridisch uit te werken, verwachten diplomaten.

Ongeacht de nationaliteit of locatie van betrokkenen moet het mogelijk zijn een visum te weigeren of bankrekeningen te bevriezen. Nederland en het Verenigd Koninkrijk dringen hier op aan en ze worden gesteund door een aantal andere lidstaten. De Russische hackpoging op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag speelt daarbij een rol, evenals andere door Moskou aangestuurde cyberoperaties.

Met de aanscherping van het sanctiesysteem bij een aanval met chemische wapens is de EU al verder. Na de aanslag met zenuwgas op een Russische dubbelspion in Salisbury besloten de leiders dat er sneller strafmaatregelen moeten volgen tegen mensen of organisaties die chemische wapens hebben gebruikt of ontwikkeld.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken nemen daarover maandag in Luxemburg het officiële besluit. Niet alleen direct betrokkenen, maar ook degenen die financiële, technische of andere hulp hebben geboden komen in aanmerking voor sancties.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk ,,trekken inderdaad samen op'' om Europa beter te wapenen tegen cyberaanvallen, zegt premier Mark Rutte, die vrijdagmiddag nog met zijn Britse collega Theresa May belde. De regeringsleiders van de EU ,,kijken volgende week of we daar stappen zouden kunnen zetten'', beaamt hij.

Rutte wijst erop dat Nederland in de strijd tegen hackers en spionnen al langer nauw samenwerkt met de Britten. Of dat na het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zo kan blijven, baart Nederland wel zorgen.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven