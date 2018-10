President DNB Knot: ECB moet risico's even aankijken

vrijdag 12 oktober 2018 , 14:01

Bron: European Commission

BALI (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft tijd nodig om te zien hoe de economie van het eurogebied zich staande houdt te midden van handelsspanningen, onzekerheid rond de brexit en de begrotingsproblemen in Italië. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens de bestuurder van de centrale bank is het daarom beter dat er komende maanden even geen nieuwe beleidssignalen komen uit Frankfurt. ,,We doen er goed aan om eerst af te wachten en te kijken hoe deze risico's echt uitpakken'', aldus Knot. "Het is misschien het beste om de rest van 2018 rustig door te brengen met het afbouwen van ons opkoopprogramma van obligaties en dan vanaf januari verder te focussen op wat te doen met de rentetarieven."

Knot is momenteel op het Indonesische eiland Bali, waar de najaarsvergadering wordt gehouden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Tijdens een persconferentie in Nederland eerder deze week zei Knot ook al dat hij en andere bestuurders bij de ECB waarschijnlijk pas volgend jaar echt zullen gaan bespreken wat er met de rente in Europa moet gebeuren.

Ook ECB-president Mario Draghi is aanwezig op Bali. Hij bevestigde daar nogmaals het huidige beleid van de centrale bank. Dat betekent onder meer dat er voorlopig nog steeds een ,,significante'' monetaire stimulus nodig is. De centralebankpreses stelde verder de ontwikkelingen rond de brexit de komende tijd goed in de gaten te houden. Een eventuele harde brexit kan volgens hem schadelijk zijn voor de financiële stabiliteit.

