Rutte en Merkel: heel voorzichtig optimisme over brexit

donderdag 11 oktober 2018 , 8:04

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte is ,,voorzichtig'' optimistisch over de vooruitgang bij de brexitonderhandelingen met de Britten. Hij verwacht dat er volgende week stappen kunnen worden gezet als de Europese leiders samen verder praten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

,,Ik denk dat we volgende week heel voorzichtig optimistisch mogen zijn dat we daar stappen kunnen zetten'', aldus Rutte in Den Haag op een persconferentie met zijn Duitse collega Angela Merkel. ,,Heel veel hangt nog af van de gesprekken de komende dagen.''

Veel van de problemen die er waren worden nu stap voor stap opgelost, zei de premier. ,,Maar er zijn natuurlijk een paar grote vraagstukken die we echt onder ogen moeten zien.'' Hij noemde onder meer de toekomstige relatie van de Britten met de interne Europese markt, en daarmee samenhangend de grote kwestie van de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Bondskanselier Merkel zei erg blij te zijn dat er inmiddels zeer intensieve onderhandelingen plaatsvinden. ,,Er is blijkbaar vooruitgang geboekt, maar soms zit de duivel in de details.''

Ook zij wees erop dat er nog grote obstakels liggen. ,,Een oplossing is er pas als alles is opgelost. Als we volgende week een stuk verder komen, is dat een goed signaal.''

