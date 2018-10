Timmermans zoekt Europese medestanders voor topbaan EU

woensdag 10 oktober 2018 , 18:21

Bron: European Commission

HEERLEN (ANP) - In zijn poging Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, gaat Frans Timmermans coalities bouwen om steun te verzamelen in het Europees Parlement. ,,Voor die steun kijk ik eerst naar de linkerflank, maar daarna zoeken we steun bij de liberalen, wellicht Macron'', zei de huidige vicevoorzitter in Heerlen, waar hij zijn kandidatuur presenteerde. De liberaal Emmanuel Macron is sinds mei vorig jaar president van Frankrijk.

,,Iemand uit Nederland weet wat coalities zijn’’, sprak de 57-jarige politicus. ,,Ik heb het idee dat ik mensen samen kan brengen.’’

Timmermans heeft geduchte concurrentie uit de hoek van de grootste fractie in het parlement, de christendemocratische EVP. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de regeringsleiders, onder wie premier Rutte. ,,Nederland wil gaan voor de zwaarst mogelijke portefeuille’’, aldus Timmermans. ,,Ik hoop dat ik daarin slaag. Ik denk namelijk dat voorzitter van de EC een behoorlijk zware portefeuille is.''

Timmermans denkt niet dat Hongarije en Polen hem via een veto kunnen blokkeren als hij als topkandidaat steun krijgt van het parlement. Dat heeft volgens hem ,,enorm aan kracht gewonnen. Als de Europese Raad (van regeringsleiders) denkt het EP te negeren, vergist hij zich.’'

Mocht het niet lukken de post van Juncker over te nemen, wordt hij lid van het EU-parlement. De sociaaldemocraten zijn momenteel de op een na grootste fractie. ,,Wie weet worden we na de verkiezingen groter.''

Tientallen miljoenen Europeanen zeggen dat het het niet goed met hen gaat, vervolgde Timmermans. ,,Dat ondermijnt het vertrouwen in de landsregering en in Europa. Daarom wil ik lijsttrekker zijn van de PvdA. De overgrote meerderheid van de Europeanen wil geen ruzie met de buren en mensen uitsluiten. Ze worden vaak overschreeuwd door extremisten.''

,,Iedereen is van Europa en Europa is van iedereen'', besloot Timmermans, de zanger Thé Lau parafraserend.

