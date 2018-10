Barnier: akkoord over brexit binnen bereik

woensdag 10 oktober 2018 , 17:39

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit ligt binnen bereik. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier tijdens een bijeenkomst van de Europese Kamers van Koophandel in Brussel. Volgende week woensdag bepalen de EU-leiders zonder premier Theresa May erbij of er voldoende aanleiding is om een overeenkomst goed te keuren.

Volgens Barnier wordt er ,,dag en nacht’’ gewerkt om op 30 maart 2019 ordelijk uit elkaar te kunnen gaan. ,,Ook zullen we proberen de eerlijkst mogelijke deal voor de toekomst te sluiten.’’ De Fransman zei dat de brexit geen ,,toegevoegde waarde'' heeft en alleen verliezers kent.

Als de 27 EU-leiders op 17 oktober positief oordelen over de brexitonderhandelingen, roept EU-president Donald Tusk alle 28 regeringsleiders half november naar Brussel om het akkoord op het hoogste niveau af te timmeren.

