Italië: fiscaal voordeel voor koper obligaties

woensdag 10 oktober 2018 , 15:12

© Europese Unie 2008, Europees Parlement

ROME (ANP/RTR) - Italië wil zijn inwoners verleiden om geld uit te lenen aan de overheid. De Italiaanse regering wil Italianen die beleggen in staatsobligaties een belastingvoordeel geven. Minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken sprak over het voor overheden ongebruikelijke plan in een interview met de publieke omroep RAI.

Volgens Salvini helpt een belastingvoordeel voor Italianen die in ,,hun eigen land beleggen'' de rentes op staatsleningen te drukken. Het plan zou al zijn opgenomen in het regeerakkoord dat zijn uiterst rechtse Lega in mei met de eurosceptische Vijfsterrenbeweging sloot.

De koersen van Italiaanse staatsleningen zijn dit jaar flink gedaald op nieuws over de begrotingsplannen van het land, wat betekent dat de rentes oplopen. Beleggers vrezen, evenals de Europese Unie, dat Italië te weinig doet om zijn schuldenberg terug te dringen. Zo liep dinsdag het verschil tussen rentes op Duitse en Italiaanse tienjaarsleningen op tot het hoogste niveau sinds 2013.

Terug naar boven