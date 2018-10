Duitsland verlaagt groeiverwachting

woensdag 10 oktober 2018 , 14:12

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering verlaagt haar verwachtingen voor de economische groei en ziet de oplopende handelsspanningen in de wereld als een van de grootste risico's voor de toekomst. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van inzage in documenten over de economische prognoses. Berlijn komt donderdag met de nieuwe ramingen naar buiten.

Voor 2018 rekent de overheid nu op een economische groei in Duitsland van 1,8 procent, net als voor 2019. Eerder werd op een groei van de grootste economie van Europa met respectievelijk 2,3 en 2,1 procent gerekend. De zwakkere groei hangt samen met de tragere wereldhandel, minder hoge overheidsbestedingen en langzamere productie in de Duitse auto-industrie.

Naast de oplopende handelsvetes tussen economische grootmachten zoals de Verenigde Staten en China ziet Berlijn ook de brexit en de economische onrust in opkomende economieën als Turkije en Argentinië als risico's voor de Duitse economie. De binnenlandse vraag blijft wel sterk.

