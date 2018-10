Auto-industrie kritisch op CO2-afspraken EU

woensdag 10 oktober 2018 , 13:18

BRUSSEL (ANP) - De Europese auto-industrie is bezorgd over de gevolgen van nieuwe afspraken van de Europese Unie over de vermindering van CO2-uitstoot. Hoewel de nieuwe normen worden beschouwd als compromis, brengen de afspraken volgens autofabrikanten hun concurrentiepositie in gevaar.

Lidstaten van de EU kwam dinsdag overeen dat personenauto's in 2030 gemiddeld 35 procent minder moeten uitstoten ten opzichte van 2021 en bestelwagens 30 procent. Dat is minder dan de reductie van 40 procent waar het Europees Parlement vorige week mee instemde en onder andere Nederland voor ijverde.

De Europese autobranchevereniging ACEA noemt de afspraken ,,minder agressief dan de voorstellen van het Europees Parlement''. Niettemin vreest de sector negatieve gevolgen voor zijn concurrentiepositie, werknemers in de sector en consumenten.

De ACEA richt haar pijlen ook op het voorstel van het Europees Parlement om autofabrikanten quota op te leggen voor de verkoop van elektrische of bijna emissievrije voertuigen. Die auto's zouden in 2030 goed moeten zijn voor 35 procent van alle nieuw verkochte auto's en bestelbusjes, maar volgens de lobbygroep is dat niet haalbaar.

